2020/08/07 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجرة مبكّرة لفلاحي ديالى لمهنة الآباء والأجداد بعد موسم زراعي خاسر ديالى ـــ سلام الشمري كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى ، عن هجرة مبكرة للفلاحين لمهنة الاباء والاجداد بعد موسم زراعي خاسر.وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد مغامس التميمي لـ (الزمان ) ،ان (فلاحي ديالى مروا بموسم […]

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