2020/08/07 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا تعرقل الإعمار في نينوى ؟ – عبدالكريم يحيى الزيباري غَرَّد النائب أحمد عبدالله الجبوري عن قائمة تمدن في تويتر (التشظي السياسي في نينوى بعد انقسام أهلها في انتخابات 2018 إلى أكثر من ثمانية أحزاب وهم الذين يشكلون الأغلبية المطلقة وعدم توحدهم في مشروع واحد.عرقلت وأضرَّت عملية الاعمار والاستقرار) وأجابَ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تعرقل الإعمار في نينوى ؟ – عبدالكريم يحيى الزيباري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تعرقل الإعمار في نينوى ؟ – عبدالكريم يحيى الزيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).