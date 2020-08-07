2020/08/07 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتماد العزل الحراري للمباني عنصر فعّال في ترشيد الإستهلاك خبير يقترح حل أزمة الكهرباء بإستخدام منظومات الطاقة الشمسية بدون بطاريات بغداد – عبد اللطيف الموسوي قدم خبير في الطاقة مقترحات لحل ازمة الكهرباء تتضمن تنصيب منظومات لتوليد التيار من خلال الطاقة الشمسية بدون بطاريات وتشريع قانون خاص بعزل المباني حراريا ، معمول […]

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