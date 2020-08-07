وفيات كورونا تتجاوز 160 ألفا في الولايات المتحدة

2020/08/07 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي بلغت 160003 حالة.

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