2020/08/07 | 22:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان مشترك لوزراء نفط العراق ودول مجلس التعاون الخليجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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