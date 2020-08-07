2020/08/07 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشف العلماء، في بحث علمي جديد، وجود صلة وارتباط بين عدوى فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19″، وأمراض اللثة الشائعة.المعروف أن أمراض اللثة مرتبطة بأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة، وكلاهما يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض شديدة أو الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.ووجد علماء من كاليفورنيا الأمريكية والبرازيل في مراجعة معمقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحث: أمراض اللثة قد تجعل فيروس كورونا “خارج السيطرة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحث: أمراض اللثة قد تجعل فيروس كورونا “خارج السيطرة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).