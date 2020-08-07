تاغ هوير تعيد إلينا أشهر ساعات السباق باطلالة مطوَرة

2020/08/07 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من يشق الساعات يتذكر اللون الأزرق والأبيض الشهيران في ساعة Tag Heuer Carrera 160 Years، وسوارها المصنوع من جلد التمساح، ولكن هذا لا يعني أنها قد أعجبت الجميع، لذلك، قررت تاغ هوير اعادة احيائها بأربعة تصاميم جديدة لترضي ذوق الجميع.

ساعات مستوحاة من سباق كاريرا

ساعة كاريرا الأولى كانت بالأصل مستوحاة من سباق كاريرا باناميريكانا، وهو من السباقات الأخطر على مر التاريخ، فتخيل الروح التي تحملها الساعات الجديدة، اثارة، جرأة وتحدي، أظن أنك سترغب بارتداء احداها، خصوصا عندما تعلم أنها كانت الساعة الاشهر بين سائقي السباقات.

4 ساعات ضمن مجموعة واحدة:

مهما اختلف ذوقك ستجد ساعة كاريرا مناسبة لك، فكما ذكرت سابقا، المجموعة تتضمن 4 ساعات مختلفة، الأولى زرقاء اللون، الثانية خضراء ومستوحاة من السيارات الكلاسيكية، الثالثة سوداء، والرابعة سوداء ايضا الا انها تتميز عن الأخريات بدخول الذهب اليها.

الساعات الثلاث الأولى متوفرة بسعر 5750 دولار، اما التي دخل اليها الذهب فمتوفرة بسعر 6750 دولار.

وبما أنها ساعة سباقات لا داعي بالطبع لنخبرك أنها ساعة كرونوغراف! واضافة الى ذلك، ساعة كاريرا مزودة بمقياس سرعة الدوران، ليستطيع السائق أن يحسب السرعة والمسافة.

وبهذه الطريقة تكون تاغ هوير قد اعادت الينا ساعة احدى اشهر ساعات السباق انما بمظهر أروع وأكثر تجدد، ولكن هل يمكن أن يعيد لنا احد سباق كاريرا بحد ذاته؟

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