قراءة في واقع الحركة النقابية البحرينية – 3 - جواد المرخي

2020/08/07 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_المرخي في إطارالمتابعة للوضع النقابي نود أن نشير الى البيان الصادر من قبل اربعة عشر نقابة الصادر بتاريخ 13 يونيو 2020، وهي نقابات بعضها مستقيل من الاتحاد الحر، وأخرى جديدة، وثالثة هي نقابات في اختلاف دائم مع توجهات الاتحاد العام.ركز بيان الجمعيات الأربعة عشر على مطالب قديمة – جديدة في وضعنا الراهن، بينها ضرورة تفعيل العمل النقابي الجاد في الدفاع عن مصالح العمال مركزا على ضرورة توفير فرص العمل والوظيف ......





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