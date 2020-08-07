2020/08/07 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية.. حريق يلتهم غابات سيد صادق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. حريق يلتهم غابات سيد صادق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. حريق يلتهم غابات سيد صادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).