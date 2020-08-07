العراق..دك تجمع لداعش جنوب مدينة سامراء

2020/08/07 | 22:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة عن دكها تجمعاً لتنظيم داعش الإرهابي بقنابر الهاون في منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء ضمن قاطع المسوولية ....

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