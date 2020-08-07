إشادة خليجية بدور العراق في تحقيق التوازن في أسواق النفط

2020/08/07 | 22:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

ثمنت الدول الخليجية، جهود العراق في تحقيق التوازن في أسواق النفط، مؤكدين اهمية دوره في إنجاح اتفاقية "أوبك بلس".

واستعرض وزراء النفط في العراق والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان في اتصال هاتفي مشترك التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية واستمرار انتعاش الاقتصاد العالمي.

كما بحث الوزراء، التقدم الذي تم إحرازه باتجاه اعادة التوازن الى السوق النفطية، مشيرين الى ان علامات التحسن التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد العالمي مشجعة جدا.

واثنوا على الجهود التي تبذلها الدول في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصادياتها بطريقة أمنة.

وجدد الوزراء في بيانهم المشترك، التزامهم باتفاق أوبك بلس واهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس مستويات الإنتاج المستهدفة لها من اجل تسريع إعادة التوازن الى سوق البترول العالمية، وان تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المقررة لها في الأشهر الماضية بالتعويض عن تلك الكميات.

كما أعرب الوزراء خلال البيان عن شكرهم وتقديرهم لوزير النفط إحسان إسماعيل عبد الجبار لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق النفط، مؤكدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاق أوبك بلس.

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