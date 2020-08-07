لجنة الركبي تتفق مع الاتحاد المصري لعقد بروتكول تعاون مشترك

2020/08/07 | 23:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توصلت لجنة الركبي العراقي الى اتفاق مبدئي مع الاتحاد المصري للركبي لعقد بروتكول تعاون مشترك بين البلدين خلال اللقاء الذي جمع عضو لجنة الركبي العراقي علي خالد ورئيس الاتحاد المصري حسام صاحب في الاسكندرية يوم الخميس.وقال عضو لجنة الركبي علي خالد في بيان تلقته/ المعلومة/ ان “اللقاء كان مثمر وتمخض بالاتفاق على […]

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