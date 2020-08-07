حزب الحل: نرفض اختزال ديالى بدائرتيـن انتخابيتين ولن نقبل بدمـج قـضائي المـقـداديـة مـع بـلـدروز

2020/08/07 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب الحل، الجمعة، رفضه لمقترحات اختزال جمهور محافظة ديالى بدائرتين انتخابيتين أو مقترحات دمج قضائين بدائرة انتخابية واحدة وعدها محاولة للالتفاف على مشروع قانون الانتخابات الجديد وإرادة المتظاهرين المطالبين بتعدد الدوائر الانتخابية .وذكر حزب الحل في بيان تلقته “تقدم” أن ” أهمية محافظة ديالى وتنوعها تجعلها مطمع للكثير من القوى السياسية ، وبالتالي …

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