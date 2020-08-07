بالصور…هكذا بدت النجف في “ليلة عيد الغدير” رغم كورونا !

2020/08/07 | 23:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الجمعة، صوراً للاجواء في محافظة النجف الاشرف وخاصة عند مرقد الامام علي “عليه السلام” في ليلة عيد الغدير.وتوضح الصور توافد اعداد كبيرة في المحافظة عند المرقد رغم التحذيرات من خطر الاصابة وتفشي فيروس كورونا، فضلا عن توجيهات الجهات العليا بالغاء الاحتفاليات واستقبال الزائرين […]

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