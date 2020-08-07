ضبط تلاعب في وصف بضاعة بميناء أم قصر الجنوبي

2020/08/07 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط تلاعب في وصف بضاعة تهربا من دفع الرسوم الكمركية سبب هدراً بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

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