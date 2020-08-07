لأول مرة..الكهرباء تحقق إنجاز غير مسبوق بوصول إنتاج منظومة الطاقة لحاجز الـ 19200 ميكاواط

2020/08/07 | 23:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد حققت وزارة الكهرباء في العراق، الجمعة، إنجازا غير مسبوق لها حيث وصل إنتاج منظومة الطاقة لحاجز الـ(19200) ميكاواط

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