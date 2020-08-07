2020/08/07 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب، اليوم الجمعة، إدخال الوحدة الثالثة في محطة كهرباء السماوة المركبة الى الخدمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدخال الوحدة الثالثة في محطة كهرباء السماوة إلى الخدمة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدخال الوحدة الثالثة في محطة كهرباء السماوة إلى الخدمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).