النقل تعلن ايصال 4000 اسطوانة أوكسجين من منفذ الشلامجة إلى صحة البصرة

2020/08/07 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، اكتمال نقل 4000 اسطوانة أوكسجين من منفذ الشلامجة الى دائرة صحة البصرة.

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