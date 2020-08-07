صحة الكرخ تعلن العدد الكلي للمصابين بكورونا من منتسبيها

2020/08/07 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد أعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن اجمالي عدد المصابين بكورونا من منتسبيها.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي ان "عدد المصابين من منتسبي دائرة صحة الكرخ بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية اليوم الخامس من شهر آب بلغ ١٢٥٩ مصاباً".واضاف، "منهم ٢٧٧ طبيباً و ٥٥ صيدلانياً و ٧٢ طبيب أسنان و ١٦٩ مختبرياً و ٤٤٣ من المهن التمريضية و الصحية و ٢٤٣ من المهن الهندسية و الادارية و الخدمية المختلفة".

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بغداد اليوم _ متابعة

كشفت دراسة طبية، أن ثلث الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لم تظهر لديهم أي أعراض، لكنهم كانوا يحملون شحنة فيروسية موازية لأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض مرض "كوفيد 19".

وشملت الدراسة عينة من 303 أشخاص

بغداد اليوم- بغداد

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، من حدوث نتائج وخيمة، في حال استمرار المواطنين بتجاهل الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للصحة "لطالما بيّنت الوزارة ان تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الص

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 3461 اصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة وتماثل 2172 شخصا للشفاء من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 17517) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا

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