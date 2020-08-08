مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2020/08/08 | 00:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …حسم مانشستر سيتي عبوره إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتصاره بنتيجة (2-1) على ريال مدريد، مساء اليوم الجمعة، في إياب ثمن النهائي، في معقل الإنجليز ملعب “الاتحاد”.وسجل هدفي السيتي رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس في الدقائق (9 و68)، بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 28.وسيواجه مانشستر سيتي […]

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