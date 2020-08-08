‏ليون يتأهل للدور القادم من بطولة دوري الابطال على حساب يوفنتوس

2020/08/08 | 00:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..فشل يوفنتوس في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه على ليون الفرنسي بنتيجة (2-1)، في إياب دور الـ16 من المسابقة.أحرز ممفيس ديباي هدف ليون في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفي البيانكونيري بالدقيقة 43 من ركلة جزاء و60.وتأهل ليون للدور ربع النهائي رغم تعادل الفريقين […]

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