السيتي يتأهل على حساب الريال.. ويوفنتوس يفوز على ليون ويودع الابطال

2020/08/08 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تأهل مانشستر سيتي الانكليزي اليوم الجمعة ( 7 آب 2020) الى دور الثمانية بعد الفوز على ريال مدريد 2-1 في لقاء جرى على ملعب الاتحاد، بإياب ثمن دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، فيما ودع يوفنتوس الايطالي بنفس الدور رغم الفوز على ليون الفرنسي 2-1.

بداية الشوط الاول للريال والسيتي شهدت افضلية انكليزية مع هجوم متواصل وانهيار دفاعي للريال ، ليقع الفريق الاسباني بأول خطأ دفاعي ويمنح صاحب الدار هدية الهدف الاول في الدقيقة 9 جاء بخطأ من فاران وتسديدة رحيم سترلينج، لكن الريال نظم صفوفه بعد الدقيقة 15 وقاد هجمات مقابلة جاء منها هدف التعادل عند الدقيقة 28 برأسية كريم بنزيما،وحاول السيتي العودة للتقدم من خلال الضغط الا ان الشوط الاول انتهى 1-1، فيما انتهى نفس الشوط للقاء يوفنتوس الايطالي وليون الفرنسي بنتجة التعادل ايضا 1-1 ، سجل ليون من ركلة جزاء في الدقيقة 12 بواسطة ممفيس ديباي، بينما جاء التعادل ليوفنتوس من ركلة جزاء ايضا سجلها رونالدو عند الدقيقة 43.

وعاد فاران ليقدم هدية ثانية للانكليز ومن خطأ آخر في الشوط الثاني ليعلن السيتي عن هدف التقدم الثاني في الدقيقة 68 عن طريق ابرييل خيسوس، لينتهي اللقاء بفوز السيتي 2-1.

وتمكن يوفنتوس من تحقيق التفوق في الدقيقة 60 بعد ان هز رونالدو شباك الليون بالهدف الثاني وانهاء اللقاء بالفوز 2-1، ورغم فوز يوفنتوس الا انه ودع دوري الابطال بفارق الاهداف.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز الفريق الانكليزي 2-1 والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بشباط الماضي، فيما شهد لقاء الذهاب لليون ويوفنتوس بتقدم الاول بهدف وحيد.

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