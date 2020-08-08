القاموس القرآنى : السبيل ، الدين ، الصراط ( الكتاب كاملا ) - أحمد صبحى منصور

2020/08/08 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور هذا الكتاب جاء سؤال عن معنى كلمة ( السبيل ) وكالعادة تطورت الإجابة لتكون مقالات شكّلت هذا الكتاب.



منهج القاموس القرآن ليس التعمق في الآيات الخاصة ، ولكن عرض الكلمة القرآنية في سياقاها الموضعية والموضوعية لتكون خلفية لبحوث متعمقة لاحقة .يوافق صدور هذا الكتاب الذكرى الرابعة عشر لإطلاق موقع أهل القرآن ، في أغسطس 2006 .



والله جل وعلا هو المستعان .



أحمد صبحى منصور .



فيرجينيا 6 أ ......





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