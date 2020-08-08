القاموس القرآنى : السبيل ، الدين ، الصراط ( الكتاب كاملا ) - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور هذا الكتاب جاء سؤال عن معنى كلمة ( السبيل ) وكالعادة تطورت الإجابة لتكون مقالات شكّلت هذا الكتاب.
منهج القاموس القرآن ليس التعمق في الآيات الخاصة ، ولكن عرض الكلمة القرآنية في سياقاها الموضعية والموضوعية لتكون خلفية لبحوث متعمقة لاحقة .يوافق صدور هذا الكتاب الذكرى الرابعة عشر لإطلاق موقع أهل القرآن ، في أغسطس 2006 .
والله جل وعلا هو المستعان .
أحمد صبحى منصور .
فيرجينيا 6 أ ......
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