ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد خسارته من مانشستر سيتي

2020/08/08 | 01:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية ودع ريال مدريد الإسباني مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما نال هزيمة جديدة أمام مضيفه مانشستر سيتي بهدفين لهدف واحد في الإياب التي أقيمت على ملعب الاتحاد.وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.تقدم السيتي بالهدف الأول عبر عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 9 من خطأ فادح لفاران قبل أن يسجل الملكي هدف التعادل عبر كريم بنزيمة في الدقيقة 28.وفي الشوط الثاني نجح السيتي في استغلال خطأ ساذج جديد من فاران ليسجل الهدف الثاني عبر جابرييل خيسوس في الدقيقة 68 لينتهي اللقاء بتلك النتيجة ويتأهل السيتي بنتيجة 4-2 بمجموع المبارتين.

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