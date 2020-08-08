هل يمضي الكاظمي في المغامرة؟

2020/08/08 | 01:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

video image: discription: مسار واضح على "حقل ألغام"..



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: أزمات الحكومةأمن العراقالصراع الأمريكي الإيرانيauthor: الترا عراقDisplay on home page: Display on main slider: Category: فيديوcaption: يواجه الكاظمي تحديًا كبيرًا يتمثل في محاسبة "القتلة"

مصدر الفيديو: Mhlbdd1VVm4<

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