2020/08/08 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة واحترام حقوق الإنسان عبد الهادي كاظم الحميري رغم أن تصرف بعض أفراد الشرطة لا ينسحب على تصرفات باقي المنتسبين الا أن تصرف الشرطي في أية دولة تجاه المواطن يكاد يكون القياس الحقيقي لنبل الناس في تلك الدولة ورقي ورصانة بناء الدولة.من عاش في إنكلترا في الماضي البعيد ولا زال بيننا لابد أن يتذكر […]

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