رغم هدفي كرستيانو.. يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا

2020/08/08 | 02:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية سجَّل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، هدفين للبيانكونيري، في شباك ليون، اليوم الجمعة، على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.ولم يكن الهدفين، كافيين لتأهل يوفنتوس، بعدما تعادل الفريقان (2-2) في مجموع اللقائين، ليتأهل ليون لمواجهة مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي.لكن رونالدو، خرج بأرقام تاريخية، فبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، واصل رونالدو التسجيل بالأدوار الإقصائية خلال المواسم الـ14 الأخيرة، حيث سجل 67 هدفًا من أصل 130 هدفًا أوروبيًا، في مراحل خروج المغلوب.أما شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد أشارت إلى أن رونالدو، هو ثالث لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في شباك خصم واحد بـ 3 قمصان مختلفة.وسبق رونالدو نحو هذا الرقم، الألماني يورج بوت ضد يوفنتوس، والهولندي رود فان نيستلروي ضد بايرن ميونخ.وأوضحت شبكة "سكواكا" للإحصاءات، أن رونالدو نجح في تسجيل آخر 10 ركلات جزاء تصدى لها في دوري الأبطال بقيمصي ريال مدريد ويوفنتوس، كان آخرها هدفه الأول في مباراة اليوم بنهاية الشوط الأول.وحسب "سكواكا"، فإن رونالدو وصل إلى الهدف رقم 37 بقميص يوفنتوس هذا الموسم، ليصبح أكثر لاعبي الفريق تهديفًا في موسم واحد عبر التاريخ.وأضافت أن كريستيانو أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 10 أهداف أو أكثر مع 3 أندية مختلفة، حيث سجل 15 هدفًا لمانشستر يونايتد، 105 لريال مدريد و10 أهداف مع يوفنتوس.

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