حصيلة ضحايا كورونا في البرازيل تقترب من 100 ألف شخص

2020/08/08 | 02:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 50230 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1079 وفاة خلال اليوم الأخير.

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