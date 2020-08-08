ترامب يعلن مشاركته في مؤتمر باريس لدعم لبنان

2020/08/08 | 03:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشاركته في مؤتمر عبر الهاتف غدا الأحد مع زعيمي فرنسا ولبنان ودول أخرى لبحث تداعيات الانفجار الهائل الذي شهدته بيروت.

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