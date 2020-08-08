الصحة تحذّر من التراخي وتلوّح بتفشي الفايروس

2020/08/08 | 05:30 - المصدر: الصباح

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بغداد / عمر عبد اللطيف / شذى الجنابي

رجّحَ وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي، في تصريح لـ»الصباح» استمرار صيغة الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بعد رفع حظر التجوال الشامل يوم غد الأحد بنسبة 25 بالمئة، مبيناً أن ذلك القرار يعود الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وبينما حذرت وزارة الصحة والبيئة، أمس الجمعة، من زيادة عدد الإصابات نتيجة التهاون بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزارة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية، توقع عضو خلية الأزمة، في دائرة صحة الرصافة، عباس عويد الحسيني، خلال حديثه لـ»الصباح» زيادة عدد الاصابات بفايروس كورونا خلال الاسابيع المقبلة نتيجة عمليات المسح الميداني التي تجاوزت الـ 18 الف مسحة يوميا.

وتأتي تحذيرات الصحة عقب الزيادة الكبيرة التي سجلتها أمس في عدد الاصابات بفايروس كورونا، والتي بلغت 3461.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته «الصباح» إنها « لطالما بيّنت أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الوقائية والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية سيؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة».

وترى الوزارة، أنه “وعلى الرغم من الإجراءات الجادة المتمثلة بزيادة أعداد الأسرة المخصصة لرقود مرضى كورونا وتوفير أعداد كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي وكذلك زيادة أعداد المختبرات التشخيصية وتوفيرها الأدوية والمستلزمات الطبية كافة المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية والتي أقرتها اللجان الاستشارية المختصة، إلا أن استمرار التهاون وعدم التزام المواطنين سيؤديان إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء».

وأشارت إلى أن “تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في ما يخص الإجراءات الوقائية من قبل المواطن أولا والجهات الأخرى

ثانيا».

بدوره، أكد عضو خلية الازمة في دائرة صحة الرصافة الدكتور عباس عويد الحسيني لـ” الصباح”، اتساع عمليات المسح الميداني التي تجاوزت 18 الف مسحة يوميا، متأملا ان تصل بين 25 – 50 الف مسحة باليوم الواحد، لافتا الى انه كلما ارتفعت قدرات الفحوصات التشخيصية كلما ازدادت نسب الكشف عن الاصابات.

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