الأمن النيابية تستضيف وزيري الدفاع والداخلية

2020/08/08 | 05:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شيماء رشيد

قررتْ لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافة وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة عدد من الامور الادارية والفنية ومستقبل قوات حفظ النظام بعد الخروقات التي قام بها بعض المنتسبين.

وقال عضو اللجنة، سعران الاعاجيبي، في حديث لـ”الصباح”: ان لجنة الامن النيابية تستعد هذا الاسبوع لاستضافة الوزيرين لمناقشة الوضع الامني وكذلك عودة المنتسبين المفصولين والخروقات التي حدثت من قبل بعض الاجهزة الامنية كقوة حفظ النظام.

بدوره، لفت عضو اللجنة كاطع نجمان انه خلال الاسبوع الحالي سيتم تحديد الموعد بعد الموافقة على الاستضافة التي تقدمت بها اللجنة .

وأوضح نجمان لـ”الصباح” أن الاستضافة ستركز على عدد من القضايا ومن اهمها الوضع الامني والامور التي تتعلق بالتنقلات في هاتين الوزارتين والدرجات الوظيفية والقبول في كلية الشرطة والكلية العسكرية، وايضا مناقشة موضوع قوات حفظ النظام وامكانية دمجها مع باقي القوات الأمنية.

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