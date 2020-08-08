العدل: اتفاق ستراتيجي مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

2020/08/08 | 05:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

عقدتْ وزارة العدل مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، اتفاقا اطاريا مشتركا لوضع ستراتيجية دائمة للتعامل مع ملف المفقودين ووضع آليات للتحري عنهم.

وافادت مديرة العلاقات العدلية في الوزارة شذى الطائي بتصريح خاص لـ”الصباح” بان وزارتها لديها تنسيق عال مع الجهات المحلية والدولية بشأن ملف المفقودين، كاشفة بهذا المجال عن عقد اتفاق اطاري مشترك مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لوضع اليات مشتركة للتعامل مع ملف المفقودين في البلاد، عند ورود معلومات للوزارة عن مفقودين قدر تعلق الامر بالوزارة.

ونوهت بان اللجنة تسهم مع الوزارة لصياغة ستراتيجية دائمة بمنظور دولي، لان العراق طرف في الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص مع الاختفاء القسري، وبالتالي فان اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومات للحد من حالات الفقدان او الاختفاء، اضافة الى تحديد خطوط عريضة للكشف عن مصير مفقودي ومغيبي الحروب والصراعات.

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