الكاظمي وجه أعضاء حكومته بكشف ذممهم المالية لعام 2020

2020/08/08 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلن باسم ‎مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد عن طلب رئيس الوزراء من أعضاء المجلس كشف ذممهم المالية.وقال مجيد في بيان تلقى المستقلة نسخة منه ليل الجمعة على السبت (8 آب 2020) إن “رئيس مجلس الوزراء، وجه بقيام أعضاء مجلس الوزراء بملء استمارة كشف الذمة المالية لعام 2020”.وأضاف إن “التوجيه الصادر […]

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