عشرات العراقيين يتظاهرون وسط البصرة للمطالبة بالقصاص

2020/08/08 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

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