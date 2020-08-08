وفاة مستشار الأمن القومي الأميركي السابق المعارض لغزو العراق

2020/08/08 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة "جورج أتش دبليو بوش" وفاة برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي السابق لرئيسين أميركيين جمهوريين، عن عمر ناهز 95 عاما....

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