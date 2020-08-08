ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي الكاظمي في البيت الأبيض في 20 أغسطس

2020/08/08 | 08:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلن البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض، في 20 أغسطس.وذكر البيان أن المحادثات بين الطرفين ستتضمن مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى قضايا تخص الأمن والطاقة والمستجدات الاقتصادية.وتولى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية, في مايو, خلفا لعادل عبد […]

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