أممية النيوليبرالية والبشرية سوق نخاسة - الفضل شلق

2020/08/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق أنشأت النيوليبرالية أمميتها.



فشلت الطبقة العاملة وأخواتها في إقامة أمميتها.



النيوليبرالية تمارس مهامها التي رسمتها لنفسها وهي مراكمة الثروة على حساب الفقراء وعلى حساب من يعملون.



الطبقة العاملة والفقراء جردوا من كل وسائل النضال تقريباً.



أُعيدت صياغة “المجتمع الدولي” ليتشكل من طبقة لا تتجاوز 1% من سكان المعمورة مقابل شعوب محشورة في دول تتحكم فيها قوانين وايديولوجيات تمنع حركات الاحتجاج وتقمعها.



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