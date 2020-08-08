2020/08/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس خلال هذه المرحلة، مرحلة انتشار جائحة كورونا، تتعالى وتيرة التحذيرات من ازمة اقتصادية عالمية طاحنة بما في ذلك منطقة الشرق الاوسط وخاصة دول الخليج العربي – لا بل الامريكي – والسعودية.فصندوق البنك الدولي بل صندوق النهب الدولي لمصلحة طبقة رأسمال المال العالمي، يحذر من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتمر بها منطقة الشرق الاوسط، وهذه التطورات لا بد ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة الفقر تطفو على سطح النفط العربي - خليل اندراوس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة الفقر تطفو على سطح النفط العربي - خليل اندراوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).