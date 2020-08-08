قراءات في - رأس المال-، القراءة الثانية - ما يُسمّى -التراكم الأولي- لرأس المال (الجزء الأول) - هشام روحانا

2020/08/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_روحانا يطرح منظرو النظام الرأسمالي هذا النظام على أنه حقيقة طبيعية كونية، وجزء من نظام الكون والأشياء، موجود منذ القدم ولهذا فهو أزلي ومقدر كالأبد.



ويؤكد لنا المنظرون بأن هذا النظام قادر على التخلص مع تقدم الزمن من مساوئه بل وأنه يتحسن ويتكامل بمروره متجاوزًا جوانبه السلبية.



وتقوم أجهزته الأيديولوجية بتربيتنا على الاعتقاد بأنه لا يتماشى مع الطبيعة البشرية فحسب بل هو وببساطة نتاج هذه الطبيعة البشر ......





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