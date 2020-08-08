نائبة: البرلمان سيمرر كل متعلقات الانتخابات المبكرة خلال الجلسة المقبلة

2020/08/08 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.اكدت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، السبت، امكانية البرلمان تمرير جميع متعلقات الانتخابات حلال الجلسة المقبلة ، مبينة ان التعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية وحتى المحكمة الاتحادية امور بسيطة يمكن التوافق عليها.وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” البرلمان وخلال الجلسة المقبلة سينهي كافة الاجراءات الخاصة بالبرلمان بشان الانتخابات المبكرة”.وضافت انه […]

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