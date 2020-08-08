شاهد..انفجار سامراء هل يفسر ما حصل بكارثة بيروت..؟

2020/08/08 | 08:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من إنَ جميع الادلة تؤكد ان انفجار مرفأ بيروت كانَ بسبب احتواء العنبر 12 على كمية كبيرة من مادة نترات الامونيوم وهذا مايؤكده فعلاً بخار أكاس...

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