الامن النيابي تقترح” الامن المجتمعي” لاستصال اخطر اسلحة داعش في العراق

2020/08/08 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قدمت لجنة الامن والدفاع النيابي، السبت، مقترحا لاستئصال اخطر اسلحة تنظيم داعش في البلاد.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الخلايا النائمة تمثل اخطر اسلحة تنظيم داعش الارهابي وهي من تقف حاليا وراء اغلب هجماته سواء في ديالى او بقية المحافظات وتسبب سقوط ضحايا […]

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