تشيلسى يحل ضيفا على بايرن ميونيخ في ابطال أوروبا

2020/08/08 | 08:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..يحل نادى تشيلسى في تمام التاسعة مساء اليوم ضيفا على فريق بايرن ميونخ في المباراة التي تجمعهما على ملعب “أليانز أرينا” ضمن مباريات إياب دور الــ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.وكان بايرن ميونخ حقق الفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الذهاب خارج الديار أمام تشيلسي، حيث سجل ليفاندوفسكى هدفا وصنع هدفين آخرين .يدخل […]

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