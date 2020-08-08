المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2020/08/08 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و794 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

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