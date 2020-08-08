الى الذي فقد مصيره ،،،،، - منصور الريكان

2020/08/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان من يا ترى نصب الفخاخ بمهجعكْ ؟؟؟أنا أسألكْ ،،،،،،،أنت الذي ثارت عليك مفاصلكْوأسى الزمان توسدكْمحلاك تمضي راجلاً وتغادر الفوضى وترسم مضجعكْيا غافلاً دع عنك لوم اللائمينْوارحل أراك الآن تغفو تائهاًمن حذّركْ ،،،،،أنت الذي باع المصير وتشابك الأيام فيك تودعكْحاذر سترحل نادماً صوب اعتقاد ينزفكْهب نحو ما يتوارث الأبناء من آبائهمْهم صيروك شتاتهمْبالأمس ......





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