2020/08/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور لــبــنــان..



قلبي..



وحبي..



وعـشـقـي..



وألمي...



انفجار بيروت..



إنفجار مستودع بمنطقة مرفأ بيروت..مليء بألفي وسبعمئة طن من نيترات الأمونيوم..



Nitrate d’Ammoniumجريمة..



جريمة مقصودة..



مخططة..



مرسومة..



وكل الكلمات والغمغمات التي أحاطت هذه الجريمة النكراء..



مصنوعة لتبييض وتغطية الجريمة..



ولكنها أبدا لن تبعد واقعيات الحقيقة...



أن لبنان ـ رغم جميع العواصف المصطنعة ـ يبقى رئـة سوريا وأوكسيجين ديمومة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. قلبي..وحبي.. وعشقي.. وألمي... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. قلبي..وحبي.. وعشقي.. وألمي... - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).