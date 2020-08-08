متلازمة سيفر والسياسة التركية - سامح عسكر

2020/08/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر معلم من معالم سياسة الرئيس التركي أردوجان هو "الشعبوية الإسلامية" أي التي يُصدر فيها خطابا دينيا شعبيا للأمة التركية تتصادم أحيانا مع القانون العلماني المحلي، لكن هذا التصادم يذوب كُليا في ما يوصف ب "متلازمة سيفر" Sèvres Syndrome التي أعدها برأيي أهم عامل سيكولوجي يخدم إسلاميين تركيا ويعطيهم التفوق على خصومهم سياسيا إما في البرلمان أو جذب وإقناع الشرائح الشعبية المختلفة بمعزل تام عن قرارات الجيش.< ......





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