العثور على 32 حاوية تحمل مواد كيمياوية مستوردة منذ سنوات في ميناء بالبصرة

2020/08/08 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، احصاء 32 حاوية تحوي مواد كيمياوية متروكة في احد موانئ ام قصر، مستوردة لصالح القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة انها مصنفة وفقا للمنشأ بالمواد الخطرة والغازات النادرة والحامضية.وذكر مدير عام الجمارك، خالد صلاح الدين، في تصريح صحفي، إن "اجمالي الحاويات المتروكة في ميناء واحد (ام قصر الجنوبي) والمستوردة خلال الاعوام 2011ولغاية 2019 بلغت نحو 878 حاوية متروكة، بضمنها 32 حاوية للمواد الكيمياوية بحالة سائلة وغازية وباودر، وهذه الحاويات هي بواقع 506 مستوردة للقطاع الحكومي ونحو 371 للقطاع الخاص".وأضاف صلاح الدين، انه "وتأكيدا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة موانئ ام قصر للحد من ظاهرة التهرب والتلاعب بأوراق المعاملات ومعالجة القضايا والمخالفات التي تعرقل العمل الجمركي، شددت الهيئة العامة للجمارك في اعمام صدر الى جميع المراكز الجمركية بضرورة جرد الحاويات".وكانت هيأة المنافذ الحدودية قد أكدت، الاربعاء الماضي، استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تشكيل لجنة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ.وقال رئيس الهيأة، عمر الوائلي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية ذات الطابع الكيمياوي وعالية الخطورة".ويأتي ذلك بعد انفجار هز مرفأ بيروت، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، بسبب تكدس المواد الكيمياوية وخزنها منذ سنوات في المرفأ، وفق معلومات أولية يتوقع أن يتم التحقيق فيها.

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بغداد اليوم_البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية ،اليوم الجمعة، ضبط تلاعب في وصف بضاعة سبب هدرا بالمال العام في ميناء ام قصر الجنوبي.

وقالت الهياة في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم ) ان " هيأة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في مح

بغداد اليوم - متابعة

اعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، تحقيق لأول مرة إنجاز غير مسبوق بوصول إنتاج منظومة الطاقة لحاجز الـ (19200) ميكاواط".

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (وا

بغداد اليوم- بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة من ضبط (19) حاوية حجم (20) قدم محملة على (9) عجلات بداخلها مادة السيراميك بواقع (458) بكج المنشأ أوربي / إسباني بشهادة فحص مختبري للمادة مزورة.

ووفقا لبيان رسمي

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