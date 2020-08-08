البيت الأبيض يحدد 20 من الشهر الجاري موعداً لزيارة الكاظمي إلى واشنطن

2020/08/08 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يعتزم الرئيس دونالد ترامب لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض في الـ20 من آب الجاري، حسبما أعلنت الرئاسة الأميركية الجمعة، في إشارة إلى تحسن في العلاقات بين بغداد وواشنطن بعد أشهر من التوتر.وقال البيت الأبيض في بيان إن "هذه الزيارة التي ستجري في 20 آب تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق بينما نواصل التعاون من أجل دحر تنظيم داعش بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد".وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والعراق باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان إلى توسيع العلاقات بينهما"، موضحا أنهما سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة، حسبما نقلت "فرانس برس".

يتبع.



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