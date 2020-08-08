2020/08/08 | 09:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير أميركي يحذر من لقاح كورونا.. ويحث على هذا الأمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 09:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أميركي يحذر من لقاح كورونا.. ويحث على هذا الأمر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أميركي يحذر من لقاح كورونا.. ويحث على هذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).